Дерипаска и Набиуллина поспорили о необходимости роста предложения

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Банк России. Он вступил в полемику с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной об инфляции и ставках.

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение», — сказал он Набиуллиной во время пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». Его процитировал РБК.

Дерипаска выразил мнение, что при существующих ставках роста предложения не будет. Он уверен, что нужно наращивать предложение, вкладывать деньги в логистику, чтобы товары «двигались быстрее».

«Безусловно, политика должна быть направлена и на рост предложения, здесь спора нет. Просто инструментарий ДКП — это то, что влияет все-таки на спрос», — ответила глава ЦБ.

Также на этом мероприятии Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки нужно закрыть. По ее словам, нужна адресная поддержка. Льготная ипотека под 6,5% годовых появилась в России весной 2020 года на фоне пандемии. Таким образом правительство решило поддержать россиян.