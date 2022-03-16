Депутаты выступили за госрегулирование в России цен на топливо

В России могут ввести госрегулирование цен на бензин и дизель. Комитет Госдумы по промышленности и торговле уже направил в правительство необходимые поправки в законодательство.

Изменения предполагают, что во время действия западных санкций у правительства будет право устанавливать предельные цены на топливо как для опта, так и для розницы. Об этом сообщили «Известия».

Глава комитета Владимир Гутенев пояснил необходимость меры влиянием цен на топливо на себестоимость «социально значимых товаров и продуктов питания».

Если за правительством закрепить отдельные полномочия, то спекуляцию и создание искусственного ажиотажа можно будет пресечь на начальном этапе.

По мнению экспертов, решение способно предотвратить резкие перепады цен на топливо. Однако предприниматели указали и на существующие риски: не исключено, что госрегулирование нарушит уже существующие механизмы сдерживания цен, окажет негативное влияние на инвестиции в бизнес и сделает возможным дефицит бензина и дизеля.