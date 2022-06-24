Депутаты Тюменской областной думы обсудили идею компенсации средств на проезд до места отдыха для пенсионеров

Члены Законодательного собрания Ямала предложили компенсировать пенсионерам затраты на проезд до места отдыха. В поддержку такой идеи высказались депутаты Тюменской областной думы. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Нововведение коснется пожилых людей, которые проживают на Крайнем Севере и получают страховую пенсию по старости или инвалидности. При этом компенсировать планируют средства, постраченные как на дорогу до места отдыха, так и обратно. В качестве транспортного средства будет учитываться самолет, поезд, автобус и даже личное авто.

«Это поможет снизить нагрузку на Пенсионный фонд, потому что именно он является распределителем этих средств, поможет пенсионерам выбрать любое время для отдыха, эта выплата будет раз в два года», — рассказала председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.