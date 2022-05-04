Депутаты рассмотрят закон о внешнем управлении иностранными предприятиями в мае

После майских праздников Госдума рассмотрит и, вероятно, примет в первом чтении законопроект о внешнем управлении иностранными предприятиями, сообщил газете «Известия» глава парламентского комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» описывает механизм назначения внешнего управления для иностранных компаний. Больше четверти акций таких компаний должны принадлежать иностранцам, а сам бизнес влиять на стабильность экономики России — выпускать товары первой необходимости или быть единственным производителем определенной продукции.

Инициировать процесс может руководитель федерального органа власти либо глава региона, в котором предприятие зарегистрировано. Рассматривать заявки будет межведомственная комиссия при Минэкономразвития России. Окончательное решение будет принимать суд.

По словам Сергея Гаврилова, авторы законопроекта разрабатывали его, поделив иностранные предприятия на три типа: оставшиеся в России, временно ушедшие из-за санкций и закрывшиеся без предупреждения. Вторая группа, по его словам, надеется вернуться. На время переходного периода ей нужно передать свой бизнес государству либо менеджменту.

«Стоит задача не просто продать имущество и за счет этого погасить долги по зарплате, а помочь этому бизнесу. Мы все же надеемся, что ряд иностранных фирм вернутся, поэтому Россия в отличие от западных стран ничего не захватывает и гарантирует права собственников», — предупредил депутат.