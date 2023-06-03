Деньги 03 июня 2023, 20:42 Депутаты призвали сократить срок хранения кредитной истории россиян до 3 лет «Известия»: в Госдуме призвали сократить срок хранения кредитной истории с 7 до 3 лет РИА «Новости»

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В Госдуме предложили сократить срок хранения кредитной истории россиян с семи до трех лет. Об этом «Известиям» рассказала депутат Наталья Костенко. Однако Центробанк и участники рынка эту инициативу не одобряют, так как считают ее рискованной.

Сегодня физлицу, ИП и даже бизнесу могут отказать в выдаче кредита, если в прошлом у них были просрочки по платежам. Даже если сейчас человек имеет стабильный доход и залоговую базу, ему все равно могут отказать в ссуде, так как данные хранятся в Бюро кредитных историй и самих банках семь лет. В связи с этим и предложили сократить этот срок до трех лет.

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Однако представители финансовых организаций и ЦБ увидели в этом риски. По их мнению, трех лет недостаточно, чтобы хорошо оценить заемщика. В связи с этим условия кредитования могут ухудшиться. При этом в банках считают, что для небольшого потребительского кредита трех лет истории может быть достаточно, но для оформления ипотеки этого слишком мало.

Ранее в Госдуме предложили схему, которая позволит россиянам отказываться от лишних кредитов. Для этого в стране необходимо вести реестр граждан, которые не хотят брать ссуды, считает депутат Артем Кирьянов.