Депутаты предложили выделить приютам для животных деньги из федерального бюджета
Предложение глава Минприроды Дмитрий Кобылкин получил от комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ за подписью главы комитета Владимира Бурматова.
«Общая обеспеченность субъектов Российской Федерации необходимым количеством приютов для животных составляет только 23%», — указано в письме.
С 1 января в стране действуют положения ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Они регулируют как раз обращение с животными без владельцев и работу специализированных приютов.
Депутаты заметили, что регионы в основном «не смогли в срок и надлежащим образом исполнить положения Федерального закона» из-за отсутствия достаточного финансирования. Денег на приюты не хватает.
«Прошу рассмотреть возможность подготовки и реализации в рамках национального проекта „Экология“ федерального проекта по оказанию поддержки субъектам Российской Федерации в части организации деятельности по обращению с животными без владельцев», — отмечено в документе.
Владимир Бурматов выступил за отмену закона, который позволяет изымать домашних животных за долги. Он также предложил разрешить хозяевам питомцев покупать для них билеты на самолет на соседние с владельцем места.