Депутаты предложили выделить приютам для животных деньги из федерального бюджета

Приютам для животных предложили выделить средства из федерального бюджета. Деньги планируют направить в рамках нацпроекта «Экология». Самих приютов в России недостаточно.

Предложение глава Минприроды Дмитрий Кобылкин получил от комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ за подписью главы комитета Владимира Бурматова.

«Общая обеспеченность субъектов Российской Федерации необходимым количеством приютов для животных составляет только 23%», — указано в письме.

С 1 января в стране действуют положения ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Они регулируют как раз обращение с животными без владельцев и работу специализированных приютов.

Депутаты заметили, что регионы в основном «не смогли в срок и надлежащим образом исполнить положения Федерального закона» из-за отсутствия достаточного финансирования. Денег на приюты не хватает.

«Прошу рассмотреть возможность подготовки и реализации в рамках национального проекта „Экология“ федерального проекта по оказанию поддержки субъектам Российской Федерации в части организации деятельности по обращению с животными без владельцев», — отмечено в документе.

Владимир Бурматов выступил за отмену закона, который позволяет изымать домашних животных за долги. Он также предложил разрешить хозяевам питомцев покупать для них билеты на самолет на соседние с владельцем места.