Депутаты предложили установить минимальную цену на сигареты

Инициативная группа парламентариев внесла в Госдуму проект поправок к Налоговому кодексу России. Депутаты предложили ввести в России механизм единой минимальной цены на табачные изделия.

Как следует из информации в электронной базе данных Госдумы, в 2019 году единая минимальная цена на сигареты составила бы приблизительно 86 рублей за пачку. При этом большинства сортов сигарет, представленных в рознице, нововведение не коснулось бы, уточнило РИА «Новости».

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Согласно действующим сейчас в России нормативам, в рознице не допускается продажа сигарет по цене, выше максимальной розничной. Эту планку устанавливает производитель для каждой марки сигарет отдельно.

При этом сейчас в России запрещена продажа сигарет по цене, ниже минимальной розничной. Эта цена тоже для каждого сорта своя и составляет она 75% от максимальной розничной цены.

Парламентарии предложили пересчитать цены на сигареты. Согласно их инициативе, максимальная цена будет устанавливаться по-старому, а вот минимальная - будет единой.

«Предлагаемый уровень ЕМЦ, при его введении в 2019 году, не затронул бы более 97% цен на продукцию легальных производителей», — указали авторы инициативы.