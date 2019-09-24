Депутаты предложили отменить комиссии для банковских карт

«Законодательство не содержит ряд гарантий, необходимых для защиты прав и интересов физических лиц. В настоящий момент существенная часть кредитных организаций в Российской Федерации (около 73%) контролируется со стороны государства. При этом прибыль банков в 2018 году оказалась выше, чем в 2017 году и составила 1,34 триллиона рублей», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы законопроекта считают, что в условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, им кажется обоснованным сместить баланс интересов между кредитными организациями и частными лицами — клиентами российских банков.

Законопроект подписали руководитель фракции Сергей Миронов, а также депутаты Ольга Епифанова, Михаил Емельянов, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Александр Ремезков и Сергей Крючек. ДОкумент зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.