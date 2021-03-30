Депутаты оценили идею о дополнительных выплатах правоохранителям, работавшим в пандемию

Депутат Госдумы оценил инициативу о том, чтобы дополнительно поощрять правоохранителей, которые занимались обеспечением мер санитарной безопасности во время пандемии. Депутат посчитал, что в данной мысли есть рациональное зерно.

Данный вопрос следует рассмотреть болеее узко, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT.

«Выделить отдельных сотрудников, кто отличился в это непростое время, для поощрений… Здесь же не только органы внутренних дел участвовали, но и сотрудники Роспотребнадзора, и другие органы региональной власти. Поэтому я бы данный вопрос делегировал бы для решения соответствующим должностным лицам, которые в состоянии оценить и принять решение о поощрении тех, кто этого заслуживает», — добавил Нилов.