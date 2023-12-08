Деньги 08 декабря 2023, 13:41 Депутаты откликнулись на предложение Володина запретить рекламу в блогах иноагентов Депутат Пискарев: в РФ могут запретить размещение рекламы в блогах иноагентов РИА «Новости»

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В России разработают проект поправок в федеральные законы «О рекламе» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале поддержал идею запретить рекламу в блогах иноагентов.

«Мы готовы оперативно разработать соответствующие изменения в законодательство. <…> Необходимо запретить российским физическим и юридическим лицам использовать для размещения рекламы ресурсы тех, кто внесен в реестр иностранных агентов», — сказал он.

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Пискарев поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства фиксировала такую рекламу — компании предлагали свои услуги на сайтах или в блогах иноагентов.

Депутат посчитал это недопустимым. Он обвинил иноагентов в поддержке киевского режима, а их рекламодателей — в помощи антироссийски настроенным людей. Пискарев заявил, что запрет можно ввести поправками в законы «О рекламе» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Спикер Госдумы предлагал также конфисковать имущество иноагентов и запретить им получать доходы из российских источников. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призывал ввести для них уголовную ответственность.