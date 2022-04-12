Депутаты описали алгоритм перевода иностранных компаний во внешнее управление

Перевод иностранных компаний, ушедших из России по идеологическим причинам, во внешнее управление будет проходить только по решению суда. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», сообщила «Дума-ТВ».

Под действие закона в случае его принятия попадут компании, которые покинули Россию без объективных экономических причин. При этом они сильно влияли на экономику страны, например, были градообразующими предприятиями, выпускали товары первой необходимости или являлись единственными поставщиками критически важных производств. Решение будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития РФ по предложению других министерств и губернаторов, но последнее слово останется за судом.

Предполагается, что перевод таких предприятий во внешнее управление поможет сохранить рабочие места, защитить интересы россиян и поддержать экономику страны.

Список компаний, которые ушли из России и могут быть национализированы, был составлен Общественной потребительской инициативой еще в марте. Среди них — IKEA, Microsoft, Volkswagen, Apple, IBM, McDonald’s, Shell, Porsche и другие. В США заявили, что примут ответные меры.