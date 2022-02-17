Предельную ставку по потребительским займам и кредитам в России могут снизить больше, чем ожидалось. В Госдуме обсуждают уменьшение порогового значения с 1 до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, которые участвуют в разработке соответствующего законопроекта.

Нацеленные на ужесточение условий выдач ссуд поправки внесли в Госдуму в ноябре 2021 года. Изменения должны внести в закон «О потребительском кредите (займе)», они затронут напрямую бизнес микрофинансовых организаций (МФО), которые выдают самые дорогие займы «до зарплаты».

«Да, действительно, есть предложения [снизить] до 0,5%», — сказал один из собеседников издания.

Другой добавил, что с такой идеей выступили поддерживающие интересы банков лоббисты.

Из проекта закона следует, что предельная ставка по потребительским ссудам должна быть уменьшена с 1 до 0,8% в день, это равно сокращению стоимости займов с 365 до 292% годовых. Также предложено еще сильнее ограничить максимально возможную сумму задолженности при начислении всех процентов, платежей или штрафов за дополнительные услуги. В данный момент сумма всех переплат не должна превышать полуторакратный размер выданной изначально ссуды, новый целевой ориентир равен 1,3.