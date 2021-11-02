Депутатов могут оставить без зарплаты

Депутатам в России начнут присваивать статус государственных служащих, что повлияет на их пенсию, хотя они могут остаться без зарплаты. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, передало Ura.ru.

Новый статус начнут присваивать народным избранникам после вступления в силу закона «О государственной должности и статусе государственного служащего». Крашенинников пояснил, что это станет общей унифицированной нормой для депутатов всех уровней.

«Платить им зарплату или не платить — это уже внутренние вопросы. Впоследствии, если время настанет, это и на пенсию, конечно, будет влиять», — сказал парламентарий.

Презентация законопроекта прошла в Заксобрании Свердловской области.

Сейчас в России некоторые депутаты трудятся на государство официально, с записью в трудовой. Но есть и те, кто имеет другой основной источник дохода, хотя при этом тоже являются депутатами. И вопрос о том, начислять ли таким избранникам зарплату, будут решать законодательные собрания.

Закон также предусматривает возможность для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Но появятся и новые основания для досрочного прекращения полномочий главы субъекта.

Ранее в правительстве РФ не поддержали законопроект о привлечении депутатов к ответственности за невыполненные предвыборные общения.