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    09 января 2022, 22:24

    Депутат заявил о потере каждым россиянином миллиона рублей в год

    Депутат Арефьев оценил потери от теневой экономики в 136 триллионов рублей

    Анатолий Минкин

    Теневой рынок нанес ущерб российской экономике в несколько сотен триллионов рублей. Если перевести эти средства на всех россиян, то каждый из них на протяжении шести лет терял по одному миллиону рублей. Как сообщил Regnum, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Арефьев.

    Депутат заявил о потере каждым россиянином миллиона рублей в год

    Он подчеркнул, что мимо бюджета прошли 136 триллионов рублей. Это значит, что власти не смогли направить эти средства на медицину, образование и повышение благосостояния людей.

    «На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы и дворцы культуры, но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить», — заявил Арефьев.

    Международный валютный фонд оценил размер российского теневого рынка в 38% ВВП. Организация объяснила, что речь идет о виде деятельности, которая не попадает под контроль государства, а значит, с нее не платят налоги. Расчеты проводят по «черной кассе» между участниками сделок, которыми чаще всего становятся простые люди, а значит их благосостояние все же улучшается.