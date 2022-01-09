Депутат заявил о потере каждым россиянином миллиона рублей в год

Теневой рынок нанес ущерб российской экономике в несколько сотен триллионов рублей. Если перевести эти средства на всех россиян, то каждый из них на протяжении шести лет терял по одному миллиону рублей. Как сообщил Regnum, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Арефьев.

Он подчеркнул, что мимо бюджета прошли 136 триллионов рублей. Это значит, что власти не смогли направить эти средства на медицину, образование и повышение благосостояния людей.

«На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы и дворцы культуры, но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить», — заявил Арефьев.

Международный валютный фонд оценил размер российского теневого рынка в 38% ВВП. Организация объяснила, что речь идет о виде деятельности, которая не попадает под контроль государства, а значит, с нее не платят налоги. Расчеты проводят по «черной кассе» между участниками сделок, которыми чаще всего становятся простые люди, а значит их благосостояние все же улучшается.