Депутат решил объявить кредитную амнистию в России

Анохин предложил объявить кредитную амнистию 1 января 2020 года. По словам депутата, амнистия снизит социальную напряженность, которая наблюдается из-за большого количества кредитов среди населения.

Он предложил, «простить» штрафы и пени граждан по потребительским кредитам. Однако основную сумму займа необходимо погасить вовремя по договору.

«В условиях растущего рынка потребительских кредитов выплата каких-либо компенсаций организациям-кредиторам не предусматривается. Списание долгов по санкциям не затрагивает основной долг граждан по кредитам и начисленные проценты за пользование ими», — уточнил Анохин.

Автор инициативы заметил, что размер розничного кредитного портфеля активно увеличивается в последние годы. А доходы граждан уменьшаются.

«В системе кредитования физических лиц наблюдается достаточный потенциал для роста и устойчивости, не соответствующий неудовлетворительному финансовому положению граждан-заемщиков. Рост розничного кредитного портфеля не подкрепляется увеличением реальных располагаемых доходов населения, поэтому влечет рост доли расходов на обслуживание кредитов в структуре расходов домохозяйств», — поясняет законодательная инициатива.