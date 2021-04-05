Депутат рассказал о потенциале увеличения налога для сверхбогатых

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, какую пользу принесет реализация инициативы по увеличению налога для сверхбогатых, написало ИА НСН.

Ранее в Госдуме выступили с идей прогрессивной шкалы налогообложения. По мнению парламентариев, нужно увеличить сборы для богатых и сверхбогатых жителей нашей страны. По словам Куринного, претворение такой идеи в жизнь позволит пополнять бюджет на более чем триллион рублей вместо 60 миллиардов рублей.

«Регулярные сборы на лечение самой незащищенной группы — больных детей — это позор страны, поэтому в продолжение инициативы президента [России Владимира] Путина мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу налогов в зависимости от доходов, причем в полноценном варианте, а не в усеченном», — подчеркнул депутат.

Речь идет о тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Граждане, которые получают меньше трех миллионов, наоборот, будут платить меньше. Так, у тех, чей заработок составляет от трех до 10 миллионов рублей в год, налог составит 15%. Для людей, получающих более 10 миллионов рублей размер налога будет равен 18%, для сверхбогатых — 25%.