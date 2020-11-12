Светлана Бессараб рассказала о нюансах внеочередного пересмотра маткапитала

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил летом будущего года провести индексацию маткапитала на 20%. Бессараб напомнила, что эта процедура давно не проводилась в РФ.

«Достаточно долгий период времени в нашей стране материнский капитал совсем не индексировался, начиная с 2016 года по фактически 2019 год», — отметила она.

По словам члена комитета, в настоящий момент в бюджет уже заложены крупные цифры. В грядущем году выплата материнского капитала на второго ребенка, если первый родился с 1 января прошлого года, составит 639 тысяч рублей. Депутат подчеркнула, что необходимо подходить крайне ответственно ко всем социальным выплатам и пособиям.

«Пересмотр снова повлечет за собой пересмотр всех бюджетов, нужно понимать, что необходимо тогда вносить такие же изменения в ряд других мер», — уточнила парламентарий.

Ранее сообщалось, что россияне смогут повторно использовать средства материнского капитала, если оказались в числе обманутых дольщиков и вместо готового жилья получили компенсацию. В суд для этого обращаться не придется.