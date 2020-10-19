Депутат предложила обязать банки объяснять отказ в кредитных каникулах

Фракция «Единая Россия» одобрила такую инициативу. В настоящий момент документ готовится к внесению в парламент. Отмечается, что кредитные, в том числе ипотечные каникулы подразумевают приостановку исполнения обязательств либо уменьшение размера платежей по займу на полгода.

Право на это имеют граждане, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Так, перерыв в выплате кредита могут сделать для тех, кто потерял свою работу. Помимо прочего, полугодовую отсрочку получают граждане и предприниматели с ощутимо снизившимися доходами из-за пандемии СОVID-19.

«Если банк не станет обосновывать отказ, заемщик сможет обжаловать его в досудебном порядке, то есть защитить свои права как потребителя финансовых услуг», — уточнила депутат.

Костенко рассчитывает, что законопроект получится принять в течение осенней сессии.