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    19 октября 2020, 11:10

    Депутат предложила обязать банки объяснять отказ в кредитных каникулах

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила обязать банки разъяснять причины отказа гражданам и малому бизнесу в предоставлении кредитных каникул, пишет «Парламентская газета».
    Депутат предложила обязать банки объяснять отказ в кредитных каникулах

    Фракция «Единая Россия» одобрила такую инициативу. В настоящий момент документ готовится к внесению в парламент. Отмечается, что кредитные, в том числе ипотечные каникулы подразумевают приостановку исполнения обязательств либо уменьшение размера платежей по займу на полгода.

    Право на это имеют граждане, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Так, перерыв в выплате кредита могут сделать для тех, кто потерял свою работу. Помимо прочего, полугодовую отсрочку получают граждане и предприниматели с ощутимо снизившимися доходами из-за пандемии СОVID-19.

    «Если банк не станет обосновывать отказ, заемщик сможет обжаловать его в досудебном порядке, то есть защитить свои права как потребителя финансовых услуг», — уточнила депутат.

    Костенко рассчитывает, что законопроект получится принять в течение осенней сессии.