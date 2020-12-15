Депутат предложил изменить правила выплат на первого и второго ребенка

Она заявила, что при расчете дохода семьи не нужно включать пособия граждан, которые оставили работу, чтобы ухаживать за родственниками-инвалидами.

«Включение таких выплат в доход семьи, учитываемый при назначении ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка, является основанием для отказа в назначении выплаты в связи с превышением дохода семьи», — уточнила депутат.

Соответствующий законопроект Костенко отправила на рассмотрение во фракцию «Единая Россия», а после согласования намерена внести его в Госдуму.