Депутат посоветовал вкладываться в золото

Первый зампред думского Комитета по экономической политике Николай Арефьев порекомендовал россиянам покупать золото, чтобы сохранить свои сбережения. Парламентария процитировало ИА НСН.

«Дни.ру» отметили слова депутата о том, что сегодня невозможно использовать американскую валюту, поскольку платежные системы не работают, а выезд запрещен. Он заметил, что сейчас доллар дорогой, а завтра он может подешеветь.

«До бесконечности он расти не будет. А золото — это самая твердая валюта. Поэтому я поддерживаю Минфин в том, что надо инвестировать в золотой запас, а не в доллары. Доллары нам сегодня не нужны», — выразил уверенность Арефьев.