Депутат попросил ЦБ скорректировать правило погашения льготных кредитов для бизнеса

Введенные правительством в прошлом году льготные кредиты для бизнеса обернулись для многих компаний серьезными убытками. Банки в одностороннем порядке отменили льготные ставки, не поставив предпринимателей в известность. Запрос главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации направил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Компании из списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей получали льготные кредиты по ставке 2% на выплату зарплат сотрудникам. Если они сохраняли 90% штата, который у них был в апреле 2020 года, то сам кредит и проценты по нему оплачивало государство. Если количество работников сократилось до 80%, то списывалась только половина долга. Если уволить больше работников, то льготная ставка станет коммерческой.

Проблемы у предпринимателей начались с 1 декабря, когда банки начали учитывать количество сотрудников на предприятиях. Учет проходил в начале каждого месяца, по данным Федеральной налоговой службы.

Как пояснил Айрат Фаррахов, ФНС использует данные Пенсионного фонда, который учитывает взносы прошлого месяца. То есть в июне в банки приходили данные по штату компании, актуальные для апреля. После этого кредитное учреждение открывало процедуру внутреннего аудита и объявляло об изменении ставки. При этом банки не проверяли, сколько сотрудников работает на самом деле.

«Компании уже потом узнают о принятом решении. Если бы банки проверили численность сотрудников, то они бы увидели, что условия выполняются. Это можно проверить другим способом или хотя бы уведомить о проблеме предприятие, чтобы оно могло апеллировать», — пояснил депутат.

Но в результате предприниматели сохраняют полный штат, а их за это исключают из льготной программы и требуют вернуть кредит по коммерческой ставке.

Депутат Фаррахов попросил главу Центробанка разработать правила по проверке количества сотрудников на предприятиях, получивших льготные кредиты. По его мнению, эта процедура должна проводиться до изменения ставки ссуды.