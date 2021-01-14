Депутат перечислил плюсы и минусы цифрового рубля

Цифровые деньги идут не через банк, то есть посредника, а напрямую. Платеж через финансово-кредитную организацию может не пройти, если что-нибудь произойдет с посредником, например, у банка отзовут лицензию.

Также на хождение цифрового рубля не повлияют возможные антироссийские санкции, в том числе отключение от системы обмена банковской информацией SWIFT. Обычно вводимые ограничения влияют на появление сложностей при обработке транзакций. Однако транзакции цифровых рублей работают в иной информационной системе, поэтому все финансовые и экономические потоки проходят независимо от SWIFT.

«Здесь никто не может помешать отправить со своего цифрового кошелька деньги продавцу — ни санкционные решения, ни отзыв лицензии, потому что деньги хранятся не в банке, а в специальном цифровом кошельке», — объяснил депутат.

Минусы цифрового рубля пока не ясны, отметил Аксаков. Тем не менее можно провести аналогию с криптовалютами, тогда стоит говорить о риске кражи денег. В среде криптовалют используется цифровой кошелек, если человек утрачивает к нему доступ, он теряет и средства.

В октябре 2020 года Банк России предложил создать цифровой рубль. Решение по данному вопросу еще не принято. Каждый цифровой рубль получит уникальный цифровой код. Деньги будут храниться в специальном электронном кошельке. Передача средств между пользователями произойдет в виде перемещения цифрового кода из одного электронного кошелька в другой.