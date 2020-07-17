Депутат Палица назвал несправедливыми условия сотрудничества МВФ и Украины
Депутат Верховной рады от партии «Укроп» Игорь Палица считает, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) привело к краху экономики страны. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным портала «Политика сегодня», Палица уверен, что МВФ использует Украину как бесправную колонию.
«Мое отношение к МВФ, который нам дает 4 миллиарда, а требует вернуть 17, — это несправедливо, и в этом году такая ситуация», — рассказал депутат.