Депутат Палица назвал несправедливыми условия сотрудничества МВФ и Украины

По данным портала «Политика сегодня», Палица уверен, что МВФ использует Украину как бесправную колонию.

«Мое отношение к МВФ, который нам дает 4 миллиарда, а требует вернуть 17, — это несправедливо, и в этом году такая ситуация», — рассказал депутат.