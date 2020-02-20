Депутат отверг идею возврата денег за покупки у мошенников

«Если говорить с точки зрения цифровых технологий, то это естественный процесс: мы все больше делаем покупок в интернете — естественно, что мошенники там активизируются. Площадки, которые дорожат своей репутацией, четко поддерживают свое реноме и стараются максимально обезопасить клиента, сотрудничают с ведущими системами, которые подтверждают платеж и идентифицируют покупателя», — отметил Боярский.

Депутат посоветовал следить за своими действиями в интернете, читать отзывы и совершать покупки на проверенных площадках.

«Вряд ли мы сможем создать механизм, по которому человек, самостоятельно принявший решение приобрести что-то на сомнительном ресурсе, сможет потом получить компенсацию у банка. Нужно понимать, что он сделал это сам и что это его выбор… Мы можем быть так же обмануты в реальной жизни, купив что-то с рук или без чека. Такие предложения могут звучать, но, думаю, это малоперспективно», — пояснил он.

По словам зампреда, крупные банки, как правило, возвращают похищенные деньги, если злоумышленники списывают их напрямую.