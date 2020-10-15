Депутат оценил идею временно обнулить НДС на продукты для доставки

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил идею депутата Василия Власова временно обнулить НДС на продукты для доставки в период пандемии коронавируса.

По его словам, все, что облегчает гражданам жизнь в это непростое время, должно получать поддержку. Он подчеркнул, что важным является вопрос социальной справедливости, информирует сайт RT.

«Мы прекрасно понимаем, что недоплаченный НДС в бюджет — это снижение расходов федерального бюджета. Наверное, к этому можно было бы отнестись с пониманием, если бы основной доход, основные преференции от этой меры получили наименее обеспеченные группы граждан», — пояснил он.

Гутенев отметил, что люди с наибольшим доходом и потреблением товаров будут получать основную долю субсидий.