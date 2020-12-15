Депутат опроверг слухи о новой декабрьской выплате на детей

Ранее на портале госуслуг сообщалось, что деньги положены россиянам, которые ранее уже получали такие выплаты. Отмечалось, что в декабре нынешнего года будет назначено пособие в размере 10 тысяч рублей. Через некоторое время объявление пропало. Нилов заявил, что ему о подобных решениях ничего не известно.

«У меня информации о принятом решении направить дополнительные выплаты нет», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что в настоящий момент в Госдуме довольно много законодательных предложений, они находятся в Комитете. Пока по ним вынесли отрицательный вердикт.