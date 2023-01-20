Эксклюзив 20 января 2023, 15:45 Депутат объяснила отказ Госдумы индексировать выплаты работающим пенсионерам Депутат Бессараб: Госдума отклонила проекты об индексации выплат работающим пенсионерам РИА «Новости»

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На пленарном заседании Госдума отклонила пять законопроектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «360» объяснила это дефицитом бюджета.

«Мы понимаем, что сегодня в бюджете России, Пенсионного фонда просто нет денег, чтобы обеспечить всех без исключения пенсионеров индексацией», — сказала она.

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Бессараб рассказала, что работающим пенсионерам индексируют пенсию, но они начинают получать ее в такой сумме после увольнения. Она признала, что это привело, в том числе, к неформальной занятости. Некоторые даже увольнялись в декабре, а в январе снова трудоустраивались на работу, чтобы их пенсии проиндексировали. Это, по словам депутата, создает проблемы, в том числе, для бюджета. До отмены индексации в 2016 году специалисты насчитали в России 15 миллионов работающих пенсионеров, а потом их количество постепенно сократилось более чем вдвое.

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«Можно предположить, что часть из тех, кто теперь не работает, вполне может быть, ушел в тень. К сожалению, это недобор средств в бюджет», — заявила депутат.

Казну на ближайшие три года приняли с дефицитом почти в три триллиона рублей. Светлана Бессараб сказала, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в этом году понадобилось бы дополнительно более 400 миллиардов рублей, а в следующем — еще больше.

«То есть мы хотим сейчас обеспечить тех, кто больше нуждается. А нуждаются больше те, кто не работают и других источников дохода не имеют», — объяснила депутат.

Она рассчитывает, что в ближайшие годы, как только Россия выйдет из состояния экономического спада под действием санкций и примет профицитный бюджет, депутаты смогут вернуться к этому вопросу.