Депутат объяснил закупку картошки в Египте

Закупать овощи за рубежом более выгодно, чем производить их самостоятельно. Об этом заявил член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов в ходе интервью с Ura.ru.

«Большое количество картофеля у нас завозится из-за рубежа, потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас», — объяснил чиновник.

По его словам, сейчас в России наблюдаются проблемы с производством сельскохозяйственной продукции — ее часть просто пропадает из-за нарушений в потребкооперации. Половину овощей выращивают в сельской местности, а люди оттуда все больше уезжают.

Сулейманов отметил, что полноценно Россия снабжает себя только плодами зерновых. Его производители даже могут позволить себе отправлять в другие страны. Овощи же не могут похвастаться такой доходностью, поэтому и стоимость их растет.

Эксперт посетовал и на плохие показатели в сфере производства мяса. Он уточнил, что если потребность в птице и свинине частично закрыта, то с говядиной и молоком есть большие отставания даже от уровня СССР.