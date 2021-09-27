Депутат объяснил отказ правительства поднять МРОТ до 20 тысяч нехваткой денег в бюджете

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не поднимется выше текущих значений. В бюджете на эти цели недостаточно средств. Повышать его стоит, но постепенно.

Депутат Госдумы Виталий Бахметьев пояснил Ura.Ru, почему власти РФ отклонили заключение на законопроект парламентариев от ЛДПР об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей.

«Правительство не принимает это решение, потому что пока в бюджете этих денег нет», — сказал он.

МРОТ, пояснил Бахметьев, связан с бюджетным финансированием. И многие его позиции имеют прямое отношение и предусматриваются через эту позицию.

При этом депутат согласился с необходимостью подниматься минимальный размер оплаты труда. Причем не слишком резко.

«Я за то, чтобы поднять, но до 20 тысяч мы пока наверное не шагнем. Надо его поднимать постепенно», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что за пять лет МРОТ вырос почти вдвое — с семи до 13 тысяч рублей. Решение об увеличении величины, по словам Бахметьева, можно принимать уже после формирования бюджета.