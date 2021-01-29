Депутат объяснил, на сколько могут увеличить пособие по безработице

Он пояснил, что инициативы, касающиеся повышения этих выплат проходят в ГД не с первого раза. Первая из них предполагает повышение пособия до прожиточного минимума. Такая мера поможет гражданам, которые остались неофициально безработными. Речь идет о тех, кто потерял доходы, так как компании не могли обеспечить сотрудников работой.

Помимо прочего, есть предложение и для граждан, не желающих терять рабочее место из-за простоя.

«Мы предлагаем выплачивать людям до 70% утраченного заработка во время вынужденного простоя. В правовом кодексе есть такая норма (ТК РФ, статья 157. Оплата времени простоя. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя)», — уточнил Гартунг.

Согласно инициативе, сотрудник будет получать деньги от государства.