Деньги 12 июля 2023, 23:42 Депутат Нилов призвал вести разъяснительную работу, чтобы повысить доверие к цифровому рублю

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Внедрение цифрового рубля, как и все нововведения, вызывает у россиян вопросы и недоверие. Как с этим бороться, «Общественной службе новостей» рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, цифровой рубль — это еще один шаг на пути к развитию. Если бы люди не стремились к новому, то бухгалтерию до сих пор вели бы лишь в огромных книгах учета, в которых писали бы перьевыми ручками. Но недоверие людей понятно. Например, многие считают, что цифровая валюта может стать легкой добычей мошенников.

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«Другое дело, что для того, чтобы люди пользовались цифровым рублем и ничего не боялись, им надо все разъяснять. А то многие слышат „цифровой рубль“ и считают, что он уязвим для мошенников. Надо объяснить, как все будет работать на самом деле», — отметил Ярослав Нилов.

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