Депутат назвала условие для нового повышения социальных выплат в России

Напомним, что в России с 1 февраля на 4,9% проиндексировали пособия, которые получают 14,7 миллиона граждан. В частности, выплаты предоставляются людям с ограниченными возможностями, ветеранам боевых действий, а также героям Советского Союза и России.

По словам Бессараб, новое повышение пособий представляется возможным только при наличии свободных средств в бюджете.

«Если бы возможности бюджета позволяли так делать, то, наверное, лучше было бы провести увеличение пособий, особенно пособий на детей на уровень выше инфляции. Сегодня государство выполняет тот перечень обязательств, который на себя взяло», — уточнила политический деятель.

Она подчеркнула, что в нынешних условиях распространения коронавирусной инфекции довольно непросто найти дополнительные средства. Как считает член комитета, когда такая возможность появится, выплаты тут же проиндексируют.