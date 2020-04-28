Депутат назвала преувеличением прогноз об обеднении среднего класса

По ее словам, «с учетом того, что понемногу будет происходить снятие ограничений с бизнеса, такого скатывания не должно произойти». Также депутат добавила, что «государство не останавливается на тех пакетах мер поддержки, которые уже разработаны».

«Мы хотим добиться того, чтобы как можно меньше предприятий обанкротилось, а после кризиса они выжили и начали развиваться вновь», — уточнила Бессараб.