    28 апреля 2020, 13:52

    Депутат назвала преувеличением прогноз об обеднении среднего класса

    Дарья Морозова

    Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что из-за кризиса у среднего класса «есть серьезные риски скатывания в бедность». Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала это преувеличением. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По ее словам, «с учетом того, что понемногу будет происходить снятие ограничений с бизнеса, такого скатывания не должно произойти». Также депутат добавила, что «государство не останавливается на тех пакетах мер поддержки, которые уже разработаны».

    «Мы хотим добиться того, чтобы как можно меньше предприятий обанкротилось, а после кризиса они выжили и начали развиваться вновь», — уточнила Бессараб.