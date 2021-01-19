Депутат назвал уход от наличных системой контроля граждан

Депутат уточнил, что это общемировая тенденция, которая направлена на повышение контроля за финансовыми операциями. Также Калашников добавил, что сейчас полностью отказаться от наличных невозможно.

«В РФ сейчас в принципе невозможно отказаться от фиатных, то есть наличных, денег. Так как банкоматы стоят не везде и не у всех есть кредитные карты, да и интернет есть не везде», — пояснил он.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян добавил, что введение цифрового рубля вытеснит с рынка коммерческие банки и сделает Центробанк монополистом этой валюты. Он уточнил, что это уже происходит из-за других небанковских структур: различных расчетных и платежных систем.

«Если еще и это возьмет на себя ЦБ, то сфера деятельности обычных банков резко сузится», — пояснил Тосунян и выразил надежду, что такого не произойдет.