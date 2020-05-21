Депутат назвал «серую» и «черную» занятость рабским трудом

Депутат уточнил, что инициативу «надо ограничить крупными компаниями, а не индивидуальными предпринимателями, потому что они просто загнаны силой обстоятельств в „серую“ зону».

«„Серая“ и „черная“ занятость означает, что человека, если у него не заключен трудовой договор, можно уволить без всяких оснований. Работодатель просто может сказать, что видит этого сотрудника в первый раз в жизни и платить ему ничего не будет. Это рабский труд!», — уверен Шеин.