Депутат назвал льготную ипотеку неэффективной

Он уточнил, что льготная ипотека должна была сделать покупку жилья более доступной для обычных людей. Но этого не произошло, поэтому стоит подумать над другими вариантами, считает Якубовский.

«Допустим о субсидировании ипотеки на приобретение жилья у тех застройщиков, которые возьмут на себя обязательства ограничивать рост стоимости недвижимости в определенных границах», — заключил депутат.