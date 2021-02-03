Депутат назвал льготную ипотеку неэффективной
Депутат Госдумы Александр Якубовский поддержал инициативу Центробанка отказаться от льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Он уточнил, что льготная ипотека должна была сделать покупку жилья более доступной для обычных людей. Но этого не произошло, поэтому стоит подумать над другими вариантами, считает Якубовский.
«Допустим о субсидировании ипотеки на приобретение жилья у тех застройщиков, которые возьмут на себя обязательства ограничивать рост стоимости недвижимости в определенных границах», — заключил депутат.