Депутат Луговой назвал два форпоста российского майнинга

Россия входит в тройку мировых лидеров по майнингу криптовалюты, поэтому необходимо законодательное регулирование такого рынка. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ-2022 рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Некоторые называют майнинг новой формой продажи электричества. Луговой отметил, что можно давать и такое определение, но уточнил, что при майнинге используется не только это.

«Это говорит о том, что при производстве соответствующей криптовалюты единственная энергия, которая используется, это электричество, но помимо этого есть еще целая инфраструктура, специальная IТ-техника, ну и мозги, без которых заниматься производством криптовалюты невозможно», — сказал депутат.

Криптовалюты в России никак не регулируются, но страна в тройке лидеров по майнингу. И поэтому нужно законодательное регулирование, убежден Луговой.

«Во всем мире тенденция идет на регулирование, и многие страны к этому пришли, а Россия — в числе стран-лидеров по производству и использованию криптовалюты. Оставлять отрасль без внимания государства и налогов, которые должны платить участники крипторынка, нельзя. ЦБ занимает радикальную позицию, потому что пытается дать оценку криптоиндустрии с привычной финансовой точки зрения, хотя криптовалюта — это, скорее, имущество», — заявил он.

Россия сегодня производит 12% всей криптовалюты и занимает третье место в мире. На первом месте США, на втором — Казахстан.

Чем дешевле электричество, тем выгоднее производить криптовалюту, отметил Луговой.

«Это в основном Сибирь: Красноярский край, Иркутская область. Это два форпоста российского майнинга», — сказал депутат.

Есть проекты законов по регулированию криптовалют, отметил Луговой. И законодатели находятся в тесном диалоге с майнерами. В будущем предлагается, в том числе, использовать криптовалюту для внешних закупок.