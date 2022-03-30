Депутат Кравченко оценил идею создания в России новой платежной единицы

Россия нуждается в создании новой единой валюты на пространстве Евразийского экономического союза. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Депутат подчеркнул, что данную идею обсуждают на протяжении последних нескольких лет, однако в связи с последними событиями она становится все более актуальной.

«Конечно, валюта подобная ЭКЮ, прародитель современного евро, чью основу составляли национальные валюты Европейского экономического союза, теоретически, могла бы обладать меньшей волатильностью. Но надо понимать, что Россия до конца еще не получила все выгоды от перевода торговли в национальную валюту», — подчеркнул Кравченко.