Депутат Костенко предложила ускорить выдачу льготных кредитов для бизнеса

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко предложила ограничить срок рассмотрения заявок на льготные кредиты для предпринимателей до недели. Такое предложение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину, написал сайт «Парламентская газета».

С 9 марта по 1 июля нынешнего года бизнесмены смогут взять льготные кредиты по новой программе ФОТ 3.0. Она создана для поддержки компаний, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Деньги будут выдавать на один год под три процента годовых. Сумма на каждого клиента не сможет превышать 500 миллионов рублей.

По словам Костенко, сейчас банки рассматривают обычные кредиты за три-пять дней. Как считает депутат, такой срок должен быть и при льготном кредитовании, чтобы все предприниматели смогли воспользоваться помощью государства.