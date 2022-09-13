Депутат Кирьянов заявил о снижении оборота контрафактной продукции в России | 360°

Деньги 13 сентября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Кирьянов заявил о снижении оборота контрафактной продукции в России

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В России значительно снизился оборот контрафактных шин и покрышек. Этому поспособствовало введение маркировок. Такой информацией поделился заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. Об этом сообщило ИА НСН.

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По словам политика, в 2019 году оборот незаконной продукции составлял 25%. При этом в 2021 году подобные показатели снизились до 12,5%. Количество контрабандной парфюмерии упало на 13%, а лекарственных средств на треть.

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