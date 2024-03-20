Деньги 20 марта 2024, 12:51 Депутат Кирьянов предостерег россиян от хранения сбережений в юанях

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Многие люди привыкли хранить сбережения в валюте, но это чревато целым рядом неприятных неожиданностей. Таким мнением в пресс-центре НСН поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

По его словам, раньше россияне делали выбор в пользу долларов и евро, но сейчас это время уходит в прошлое. И все больше людей переводят свои сбережения в юани. Однако такой способ хранить деньги несет определенные риски.

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«Не думаю, что в юане нужно хранить свои сбережения. С юанем история непрозрачная. Что касается криптовалюты, мы видим, какая там волатильность. Это история только в рамках спекуляций», — подчеркнул депутат.

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