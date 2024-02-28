28 февраля 2024, 14:34
Депутат Кирьянов: «обеление» экономики поможет снизить до 50% показатель предельной долговой нагрузки
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов назвал условия для снижения показателя предельной долговой нагрузки до 50%. Слова депутата опубликовало ИА НСН.
Парламентарий отметил, что таких результатов можно добиться с помощью «обеления» экономики. Важно вывести из тени доходы физических лиц, отметил Кирьянов.
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