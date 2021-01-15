Депутат Хинштейн пообещал следить за повышением тарифов на сотовую связь

Накануне агентство Content-Review сообщило, что цены на сотовую связь в скором времени могут увеличиться на 15%. Причиной этого является отсутствие доходов от роуминга в минувшем году и модернизация сетей. Дело в том, что главная нагрузка во время карантина была не в бизнес-центрах, а в спальных районах.

Также на ситуацию повлиял закон Яровой, который предписывает хранить записи переговоров и переписку пользователей. Хинштейн рассказал, насколько ощутимым может быть повышение тарифов на связь.

«Тарифы на сотовую связь не должны дорожать выше уровня инфляции, а 15% — это выше», — подчеркнул он.

Депутат заключил, что будет контролировать происходящее вместе с министерством цифрового развития России.