Депутат Хинштейн пообещал следить за повышением тарифов на сотовую связь
Председатель комитета Госдумы по информационной политик Александр Хинштейн пообещал следить вместе со своими коллегами за повышением тарифов на сотовую связь, сообщило ИА НСН.
Накануне агентство Content-Review сообщило, что цены на сотовую связь в скором времени могут увеличиться на 15%. Причиной этого является отсутствие доходов от роуминга в минувшем году и модернизация сетей. Дело в том, что главная нагрузка во время карантина была не в бизнес-центрах, а в спальных районах.
Также на ситуацию повлиял закон Яровой, который предписывает хранить записи переговоров и переписку пользователей. Хинштейн рассказал, насколько ощутимым может быть повышение тарифов на связь.
«Тарифы на сотовую связь не должны дорожать выше уровня инфляции, а 15% — это выше», — подчеркнул он.
Депутат заключил, что будет контролировать происходящее вместе с министерством цифрового развития России.