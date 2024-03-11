Деньги 11 марта 2024, 14:08 Депутат Говырин напомнил, что малый бизнес имеет право на 25% заказов от госучреждений

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У малого бизнеса есть ряд преференций при выполнении заказов от государственных учреждений. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Он напомнил об обязанности госучреждений давать не меньше 25% от общего объема закупок предприятиям малого бизнеса. Причем представители более крупных организаций не могут принимать участие в подобных специальных торгах. Однако стоимость заказа для малого бизнеса не может превышать 20 миллионов рублей. Если желающих не нашлось, то тендер объявляют еще раз, на обычных условиях. Но могут обязать победившую организацию привлечь к определенному объему работ малый бизнес в качестве субподрядчиков.

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«Малый бизнес может вообще не вносить обеспечительные платежи за исполнение контракта (своего рода страховка), если раньше уже выполнял подобные заказы без нареканий на определенную сумму», — отметил депутат.

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