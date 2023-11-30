Деньги 30 ноября 2023, 08:10 Депутат Госдумы заявил о возможном рассмотрении нового запрета на экспорт топлива Депутат ГД Ананских допустил новый запрет на экспорт топлива Vladimir Baranov/Globallook Press

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Госдума может предложить правительству России рассмотреть новый запрет на экспорт топлива. Об этом «Известиям» заявил первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

Он отметил, что на такой шаг придется пойти в том случае, если цены на топливо будут расти.

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«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так», — указал Ананских.

Депутат добавил, что топливо продается за рубеж, поэтому стоимость нефтепродуктов в России выросла. Он предположил, что запрета на экспорт удастся избежать, если компании смогут сдерживать цены на российском рынке.

Ранее СМИ сообщили, что правительство отказалось регулировать цены на бензин и дизель. Законопроект о введении предельно допустимых цен на топливо отклонили из-за возможного негативного влияния на рынок.

Инициативу об урегулировании цен предложили депутаты партии ЛДПР. Законопроект предполагал, что правительство установит допустимые розничные цены на топливо сроком на пять лет.