Депутат Госдумы выступил за пересмотр списка получателей льгот и субсидий

Финансовая господдержка россиян должна носить адресный характер и распространяться только на людей с низкими доходами. Об этом заявил в комментарии Ura.ru депутат глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что необходимо провести реформу финансовой поддержки россиян, чтобы деньги и льготы предназначались только малообеспеченным людям, инвалидам и многодетным родителям с низкими доходами.

По словам Аксакова, современные технологии позволяют создать единый реестр, куда включить всех получателей льгот. Чтобы они могли туда обращаться за выплатами.

На сегодняшний день в России предусмотрены пособия для беременных женщин с низкими доходами. Их можно оформить на сайте госуслуг, начиная с шестой недели. Средства будут поступать на карту будущей мамы.

При рождении ребенка россиянам положена единовременная выплата в размере 20 472 рубля. Кроме того, семья получит материнский капитал в размере 524,5 тысячи рублей за первенца и еще 168,6 тысячи за второго. Также предусмотрены пособия на детей до трех лет, от трех до восьми лет, если среднедушевой доход семьи не достигает прожиточного минимума.