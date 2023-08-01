Деньги 01 августа 2023, 13:03 Депутат Госдумы Сухарев предложил отменить комиссию за операции по снятию и пополнению карт МИР

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На сегодняшний день платежная система МИР является главной альтернативой для россиян. В связи с этим депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить любые операции по картам от комиссий банкоматов разных организаций, сообщил RT.

По словам парламентария, необходимо предусмотреть введение единого правила для всех банков по снятию и пополнению карт МИР без начисления комиссии.

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Сухарев отметил, что сейчас многие российские финансовые организации, которые не являются банками-партнерами, запрашивают комиссию за денежные операции через банкоматы.