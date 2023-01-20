Деньги 20 января 2023, 14:23 Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов заявил о приближающемся дефолте в США

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Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов заявил, что США задолжали каждому третьему жителю Земли и что государству грозит дефолт. Об этом сообщило ИА Nation News.

Именно по этой причине, по мнению депутата, США оказывают такую обширную помощь Украине. Таким образом американские власти сбрасывают свои долги.

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«Америка должна каждому третьему жителю планеты! Есть хорошая банковская поговорка: „Когда клиент должен банку 100 долларов — это проблемы клиента, а когда заемщик должен банку 1000 долларов — это проблема банка“, — сказал Сергей Колунов.

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Он также подчеркнул, что доверие к доллару подорвано. И его не спасти с помощью цифровых валют после обвала нескольких бирж. Тем временем долги США составили уже 31,5 триллиона долларов.