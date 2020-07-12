Депутат Госдумы призвала увеличить стоимость пенсионных баллов для работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры за год получают три пенсионных балла. В переводе на деньги это 279 рублей, что катастрофически мало. Изменить эту систему предложила член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В беседе с РИА ФАН она напомнила, что с заработной платы пенсионеров вычитают страховые взносы. Чтобы сохранить эти деньги работники отказываются от официального оформления.

«Получается, что бюджет недополучает страховые взносы, а пенсионерам не индексируют пособия. Максимальную надбавку за год работы можно получить в размере 279 рублей», — пояснила депутат.

Светлана Бессараб отметила, что нужно не только увеличить денежную сумму одного пенсионного балла, но также их количество. Она пояснила, что дискуссия по этому вопросу идет давно, но решение для окончательного вопроса по индексации пенсий работающим пенсионерам уже назрело.

«Пока что этого не случилось, повышение с 1 августа будет произведено обычным образом», — отметила депутат.

Также она напомнила, что в поправках к Конституции, за которые проголосовали россияне говорилось о ежегодной индексаций пенсий. По мнению депутата, под эту норму попадают в том числе и работающие пенсионеры.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам проведут 1 августа. Прибавку начислят автоматически. Перерасчет проведут из тех сумм, которые работодатель пожилых россиян перечислил в Пенсионный фонд в прошлом году.