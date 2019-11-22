Депутат Госдумы признал удачной идею с лекарствами в кредит, но не согласился с процентной ставкой

Ранее стало известно, что аптечная сеть «Самсон-Фарма» запустила в Москве программу покупки в кредит дорогостоящих препаратов. Процентная ставка при этом составила 23% годовых.

Компания подсчитала, что в 2020 году такая система принесет сети до 10% дополнительной прибыли.

Россиянам предложили покупать дорогие лекарства в кредит Подробнее

«В последние пять лет уровень жизни наших людей падает, но лечиться надо. Потому аптеки предложили такой выход. Но процент высокий. Идеально было бы 5—7%. В сельской глубинке давно практикуется покупка продуктов питания и лекарств в кредит, но чаще в долг. В Думе нам надо ограничить проценты по кредитам на лекарства», — заявил Тумусов.

Он также рассказал, что сейчас идет рассмотрение и другого проекта. Речь идет о лекарственном страховании, благодаря которому бесплатные лекарства пациенты смогут получать не только при стационарном лечении, но и в аптеке по рецепту врача.

«Мы в бюджете предусмотрели определенную сумму, около 12 миллиардов рублей. После операции, инсульта, инфаркта люди обязательно будут получать лекарства бесплатно с будущего года», — рассказал депутат.

Проблему экономии россиян на лекарствах недавно поднимал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он связал это с завышенными ценами от фармкомпаний.

«По отдельным группам цены завышены. Особенно по антиретровирусным препаратам. Когда изобретается новый антиретровирусный препарат, транснациональные фармацевтические компании нам продают его по цене в разы выше, чем странам с развивающимися экономиками. Это такое политическое решение: более платёжеспособным странам мы продаём по более высоким ценам с тем, чтобы потом по бросовым ценам продавать развивающимся странам. Якобы это уравнивает в возможностях борьбы с инфекциями», — рассказал бывший главный санитарный врач.